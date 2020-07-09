Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в своем блоге обратился к Виктору Майгурову, который в ближайшее время может стать новым президентом Союза биатлонистов России (СБР).

«Витя, ты уже в том возрасте, когда пора понять, что вся твоя история, весь твой жизненный путь известен всем. В нем столько лжи, что пора остановиться», — написал Тихонов у себя на сайте.

Эксперт заявил, что Майгуров утверждает, будто его поддерживает Александр Логинов, однако всем известно, что для спортсмена не сделали почти ничего и не смогли его защитить в сложной ситуации.

«Ты говоришь о хороших отношениях с президентом IBU Далином. Но о нем уже можно говорить в прошлом. Человек абсолютно ничего не решает и нигде, кроме церемонии награждения себя не проявляет», — добавил Тихонов.

Напомним, 11 июля состоится внеочередная отчетно-выборочная конференция, на которой будет избран глава Союза. Кандидатов всего двое — Майгуров и действующий президент СБР Владимир Драчев.