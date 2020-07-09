Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не будет разглашать информацию о россиянах, желающих сменить спортивное гражданство.

«World Athletics не намерена давать какую-либо информацию о легкоатлетах, выразивших желание выступать за другую страну, до тех пор, пока их заявления не будут удовлетворены», — сказал представитель WA, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, российские легкоатлеты могут лишиться нейтрального статуса в связи с тем, что ВФЛА вовремя не погасила часть долга в размере 5 миллионов долларов перед WA. Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков не исключают, что перейдут под флаг другой страны, если ситуация не изменится.