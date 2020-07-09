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  • 10:15,  9 июля 2020
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Киберспорт
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Влашич попал в основной состав сборной недели FIFA 20

Никола Влашич
Никола Влашич. Фото: Википедия

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в основной состав сборной недели FIFA 20, представленную EA Sports. Хорват получит  специальную карточку с рейтингом 84.

Напомним, в матче 25-го тура чемпионата России Влашич помог ЦСКА обыграть «Спартак», став автором двух забитых голов. В 26-м туре он вновь отличился, отправив мяч в ворота «Ахмата».

Всего в нынешнем сезоне Влашич отыграл 26 матчей в РПЛ, стал автором десяти голов и отдал четыре результативные передачи. Хорват присоединился к составу ЦСКА в 2018-м году на правах аренды, а спустя год был оформлен полноценный трансфер. До этого Никола выступал за хорватский «Хайдук» и английский «Эвертон».

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