По окончании сезона-2019/20 спортивную карьеру завершила Мария Сотскова. Девушка в розовом с Олимпиады в Пхенчхане, третья после Медведевой и Загитовой — такой ее запомнили рядовые любители спорта, однако эта фигуристка сделала на льду намного больше.

Nevasport вспоминает, как Мария Сотскова обыгрывала Евгению Медведеву, Алену Косторную и многих других ведущих фигуристок страны и мира.

Первые серьезные результаты пришли к Марии Сотсковой, когда она тренировалась у Светланы Пановой. В олимпийский сезон-2013/14 фигуристка начала выступать на международных соревнованиях и успешно прошлась по серии Гран-при среди юниоров, взяв два серебра на этапах серии и золото в финале. Тогда она обошла Серафиму Саханович и Евгению Медведеву. Второй юниорский сезон начался также успешно, однако медали в финале Гран-при взять не удалось, а на ЮЧМ фигуристка стала пятой.

В третьем юниорском сезоне (2015/16) Мария Сотскова взяла три важных серебра: стала второй в финале Гран-при среди юниоров, затем взяла медаль юношеских Олимпийских игр и стала вице-чемпионкой мира среди юниоров.

В сезоне-2016/17 Сотскова перешла во взрослое катание, отправилась работать в группу к Елене Буяновой и не затерялась в плеяде российских одиночниц. Серия Гран-при, по обыкновению, получилась удачной: серебро на этапе во Франции, бронза в Японии, попадание в финал. На чемпионате России Сотскова стала третьей — впереди были ученицы Этери Тутберидзе Евгения Медведева и Алина Загитова. Бронза ЧР позволила дебютировать на чемпионатах Европы и мира. На мировом турнире в Хельсинки Сотскова вошла в восьмерку лучших спортсменок планеты и проложила себе дорожку на Олимпиаду: ее результат дал российским одиночницам третью квоту в личном турнире.

Но в Пхенчхан еще нужно было отобраться. Чемпионат России в Санкт-Петербурге вышел непростым, но Сотскова стала второй после Алины Загитовой и опередила Алену Косторную. На чемпионате Европы снова не удалось взять медаль, а на Олимпиаде Сотскова вошла в восьмерку сильнейших в личном турнире и пропустила «командник», где россияне взяли серебро.

Все это время спортсменке приходилось справляться с небывалыми трудностями роста: фигуристка вытянулась до отметки в 173 сантиметра и заново училась прыгать. По параметрам Сотскова все больше начинала походить на своего кумира — итальянку Каролину Костнер, у нее она переняла качество скольжения и грацию на льду.

Олимпиада же стала и главным разочарованием для спортсменки. Ожидания от главного спортивного праздника в жизни не оправдались. «Думала, это будут суперэмоции, одни из самых сильных в жизни. Но на первой тренировке в Пхенчхане я ничего такого не почувствовала», — рассказала Сотскова, отметив, что после игр ей пришлось долго восстанавливаться: как с физической точки зрения, так и с психологической.

Несмотря на то, что Олимпийский сезон получился для фигуристки более чем удачным: серебряные награды чемпионата России, двух этапов Гран-при и финала серии, дальше результаты пошли вниз. Сотскову, как и других представительниц женского одиночного, захлестнула волна квадисток — пока Мария морально восстанавливалась после трудного цикла, на главные старты сезона было уже не пробиться со старым набором прыжков. Неудачи преследовали и на более мелких соревнованиях: на Универсиаде в Красноярске она стала лишь седьмой.

«На тренировках всё в целом хорошо получалось: осенью 2018 года я подходила к соревнованиям в боевой готовности. Но на публике рассыпалась», — говорила Сотскова.

Сезон-2019/20 расставил все точки: обратного взлета не случилось, переход в группу к Светлане Соколовской не помог Сотсковой выйти на прежний уровень. Трезво взглянув на себя и свои возможности, Мария завершила карьеру.

Теперь перед фигуристкой открыты все двери — она уже пробовала себя в качестве хореографа, в скором времени спортсменка завершит обучение на балетмейстера в ГИТИСе. Был у Сотсковой и опыт участия в ледовых шоу. Самое главное — ни с кем биться ей больше не нужно. Можно просто жить и работать в свое удовольствие.