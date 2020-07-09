В ночь с 11 на 12 июля состоится самое громкое событие в смешанных единоборствах. Возможно, даже за весь 2020-й. Рассказываем о пяти неочевидных поединках на UFC 251, которые обязательно надо смотреть.

Раулиан Пэйва — Жалгас Жумагулов

Настроены ли вы смотреть турнир от начала и до конца, либо хотите с утра глянуть самые интересные бои, в любом случае стоит обратить внимание на поединок Жалгаса Жумагулова с Раулианом Пэйвой. Казахстанец бьется с бразильцем в ранних прелимах. Жумагулову предстоит дебютировать в UFC, Пэйва провел уже три поединка, и его рекорд (1-2) пока не впечатляет, однако он станет одним из самых серьезных соперников Жалгаса. Жумагулов последние четыре года дрался в Fight Nights Global, на его счету победы над Тагиром Уланбековым и Али Багаутиновым. В общем, должно быть интересно.

Марчин Тыбура — Максим Гришин

Также в ранних прелимах стоит бросить взгляд на бой россиянина Максима Гришина, который сразится с Марчином Тыбурой. Поляк — безусловный фаворит поединка. Во-первых, потому что с десятью поединками в UFC он уже весьма опытный спортсмен, а Гришин — дебютант, а во-вторых, россиянин из клуба «Ахмат» вышел на коротком уведомлении, заменив молдавского тяжеловеса Александра Романова и не успев полноценно подготовиться.

Леонардо Сантос — Роман Богатов

В андеркарде интересен бой Леонардо Сантоса и Романа Богатова. 40-летний бразилец идет на серии из пяти побед, не так давно он вызывал на бой Хабиба, что было скорее пиар-ходом, чем реальным желанием подраться. Богатов — еще один дебютант. Рекорд Романа — 10-0, а его стиль напоминает хабибовский. Фаворитом все считают бразильца, но Богатов настроен на бой и на то, чтобы как можно скорее взять пояс в легком весе.

Элизеу Залески — Муслим Салихов

35-летний Муслим Салихов подерется с Элизеу Залески. Россиянин одержал уже три победы подряд, и четвертая вполне может закинуть его в топ-15 полусреднего веса. Залески же проиграл в UFC лишь два боя из десяти, а три его победных поединка признавались боями вечера.

Волкан Оздемир — Иржи Прохаска

Единственная заинтересовавшая нас встреча вне мейнкарда, где нет россиян, это бой Волкана Оздемира и Иржи Прохаски. О турецком швейцарце известно немало, он уже был претендентом на титул в полутяжелом весе, но логично уступил Кормье. После серии из трех поражений Оздемир вернулся с выступлением вечера, когда он одолел Латифи нокаутом, а затем еще не без труда победил Ракича. Интересен и соперник Волкана — это 27-летний чех, который не провел в UFC ни одного боя. Прохаска не любит доводить поединки до решения судей: 28 из 30 его боев заканчивались досрочно, из них 26 встреч он выиграл. При этом нокаутов и у Иржи, и у Волкана в резюме достаточно, поэтому бой вполне может завершиться уже в первом раунде.