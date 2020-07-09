Известная стримерша из Канады Лэнни Ohlana скончалась в возрасте 26 лет. Об этом друзья девушки сообщили в «Твиттере».

На Twitch-канал Лэнни были подписаны более 100 тысяч человек. В «Инстаграме» число ее фолловеров превышает 180 тысяч.

Незадолго до трагедии Лэнни написала у себя в «Твиттере», что люди, страдающие от депрессии, не могут обратиться за помощью и остаются в одиночестве со своими тяжелыми мыслями, так как боятся оказаться там, где им еще хуже.

На странице Ohlana в «Инстаграме» открыт сбор средств на помощь семье девушке.