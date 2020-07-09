Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о видео из раздевалки «Зенита» после победы над «Краснодаром».

«Меня совершенно не напрягает видео с Дзюбой и Азмуном. Я вообще считаю, что нет запретных тем, и в частности запретных тем для шуток. И уж чем-чем, а своим телом каждый человек свободен распоряжаться», — написал Уткин у себя в телеграм-канале.

Напомним, после матча с «Краснодаром» произошел скандальный инцидент: в сеть попало видео, на котором Сердар Азмун и Артем Дзюба имитируют половой акт, празднуя чемпионство. Гендиректор клуба Александр Медведев пошутил, что таким образом «Зенит» показал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче. «Красно-белые» сочли шутку неуместной и подали жалобу в комитет по этике.