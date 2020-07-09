Президент UFC Дана Уайт считает, что ирландский боец Конор Макгрегор в следующем году может вновь возобновить карьеру.

Недавно Конор объявил об уходе из спорта, это был уже третий раз, когда ирландец решил завершить карьеру.

«Конор невероятно богат. Сейчас он на том этапе, когда ему осталось провести ещё пару боёв. В настоящий момент он приостановил профессиональные выступления. Но я не удивлюсь, если в следующем году он захочет с кем-нибудь сразиться», — сказал Уайт в видео на YouTube-канале The Herd with Colin Cowherd.

Напомним, 31-летний спортсмен выступал в смешанных единоборствах с 2008 года. Последний поединок с его участием состоялся в январе 2020 года, тогда ирландец за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне. Всего на его счету 26 поединков, в 22 из них он одержал победы, в четырех — потерпел поражения.