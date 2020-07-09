Аналитики букмекерских контор оценили шансы Доменико Тедеско сохранить за собой пост главного тренера московского «Спартака».

Вчера «красно-белые» на своем поле сыграли вничью с «Локомотивом». В конце первого тайма Тедеско был удален после того, как активно выразил недовольство назначением пенальти в ворота «Спартака».

По оценкам букмекеров, Тедеско покинет «Спартак» по итогам сезона-2019/20. Если так и произойдет, сыграет ставка с коэффициентом 1.60, что соответствует 62% вероятности.

Напомним, контракт Тедеско с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21. Вчера владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что тренер останется в команде, несмотря на сложившуюся ситуацию.