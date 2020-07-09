«Урал» на своем поле примет столичное «Динамо» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить в Екатеринбурге на одноименной арене сегодня, 9 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

На данный момент «Урал» и «Динамо» имеют по 32 набранных очка, однако из-за коронавируса москвичи провели на одну встречу меньше.

Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж, Россия).