Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о причинах ухода от тренера Валентины Чеботаревой. После десяти лет сотрудничества спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко.

В ходе прямого эфира с Линой Фёдоровой Константинова рассказала, что анализировала причины, по которым у нее не складывается сезон.

«И в какой-то момент в некоторых ситуациях приходишь к выводу, что, возможно, дело не только в тебе. Возможно, дело в целом – в подходе, в обстановке, все зашло в тупик», — сказала фигуристка.

По словам Станиславы, она проанализировала всё, что происходило за предыдущий год. Спортсменка подчеркнула, что долго работала с Чеботаревой, и этот тандем давал хорошие результаты.

«Но объективно в 20 лет нужно самой принимать решения касательно своей карьеры и не жить по привычке. Если ты заходишь в тупик и пробуешь очень много вещей, и ничего из этого не приносит результата, то нужно решаться», — сказала Константинова.

Она поблагодарила Чеботареву за совместную работу и призналась, что иногда скучаем по тем временам. Станислава подчеркнула, что ей не на что жаловаться, потому что с ней очень хорошо работали.