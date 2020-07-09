Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не знает, с кем сейчас тренируется ее дочь биатлонистка Кристина Резцова.

Резцова-старшая отметила, что Михаил Шашилов, недавно назначенный старшим тренером женской сборной России, является хорошим специалистом в стрельбе.

«Но Кристина чего-то непонятно, чудит. Не знаю даже, с кем она сейчас тренируется. Команда сейчас на сборах, а ее там нет. Неразбериха полная сейчас в сборной. Кто, что и как – непонятно», — сказала Резцова, слова которой приводит «Комсомольская правда».

Она также отметила, что ее старшая дочь Дарья Виролайнен сейчас тренируется в Финляндии с мужем. Она готова присоединиться к команде, но пока не имеет возможность выехать из страны.

Напомним, основная женская сборная сейчас тренируется в Ижевске, резервная — в Чайковском.