Гром грянул на день раньше положенного: Владимир Драчев подал в отставку с поста главы Союза биатлонистов России, тем самым сделав выборы нового президента организации безальтернативными. Завтра, 11 июля, на внеочередной отчетно-выборной конференции СБР новым главой нашего биатлона станет Виктор Майгуров.

Анфиса Резцова считает, что такие перемены — это «шило на мыло», Александр Тихонов вообще очень резко высказывался в адрес Майгурова, однако у этого кандидата есть ряд преимуществ, которые помогли бы опередить Драчева. Если бы настоящие выборы все же состоялись…

Итак, чем же Майгуров сможет помочь российскому биатлону в этот кризисный период?

Не будет разрываться между депутатским креслом и офисом СБР

В отличие от Владимира Драчева, Виктор Майгуров не будет совмещать сразу несколько должностей в разных областях. Бывший президент СБР сидел одновременно на двух стульях — депутата Государственной Думы и президента Союза биатлонистов, из-за этого не уделял достаточно внимания биатлону. Да, активно велась работа по сборной команде, но и там очень часто случались просчеты организационного толка, а взаимодействие с регионами было не налажено. Майгуров же говорит прямо — он концентрировался только на биатлоне и продолжит это делать в режиме 24/7.

Приведет попечителей и решит финансовые проблемы

Казна СБР пуста, ситуация с финансами в организации патовая уже довольно долгое время. Из-за скандалов, окружавших сборную России, многие спонсоры отказались сотрудничать с СБР, а потенциальные партнеры и не начинали переговоры. В интервью перед выборами Майгуров четко говорил о том, что он готов сформировать как минимум средний бюджет, но если его выберут, то он еще активнее включится в работу со спонсорами. В 2018 году за его выдвижением стоял Михаил Прохоров, сейчас Майгуров о поддержке извне не распространяется.

Наладит отношения с регионами

Поскольку Майгуров не будет совмещать другие занятости с биатлоном, то не будет делать акцент на каком-то одном направлении в СБР. Драчев уделял время сборной и только ей, Майгуров же утверждал, что будет работать не только с национальной командой, но и с региональными федерациями. О важности работы с регионами говорил и вице-президент СБР Алексей Нуждов, который на выборах будет в команде Майгурова.

Изменит критерии отбора в национальную команду

Сейчас спортсменам сборной необходимо пройти контрольные старты в ноябре, для того чтобы отобраться в состав на первые этапы Кубка мира. Изначально такая схема при Драчеве была встречена овациями, но себя не оправдала. Биатлонисты выпрыгивали из штанов, чтобы показать результат в двух контрольных гонках, а уже на самом Кубке мира откатывались очень далеко. К тому же происходили неприятные вещи вроде проблем со смазкой лыж на отборе — вспомните историю Антона Бабикова.

Майгуров же предлагает упростить отбор и позволить выступать на первых этапах Кубка мира тем биатлонистам, которые попали в команду весной, а уже дальше смотреть по результатам.

Не будет тасовать тренеров

На пресс-конференции перед выборами Майгуров заявил, что готов дать карт-бланш нынешнему тренерскому штабу на оставшиеся два года олимпийского цикла. При Драчеве тренеры так или иначе менялись каждый сезон — перестановки касались, в большей степени, мужской команды, а Виталий Норицын ожиданий руководства в женской сборной не оправдал.

Основное преимущество Майгурова — он говорит, что готов покинуть свой пост уже через год, если не выполнит свои обещания. Не это ли говорит о том, что он приготовился активно работать на благо российского биатлона?