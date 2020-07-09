Дела у российской легкой атлетики очень плохи, а на прошлой неделе стали еще хуже. Миллионные долги, нейтральный статус россиянам выдавать перестали, а положительных действий не видно.

Разбираемся в проблемах вместе с Nevasport: какой штраф не заплатили в ВФЛА, кто заговорил о смене спортивного гражданства и на каких основаниях наши топы смогут выступить на ОИ в Токио не под российским флагом.

Как дела у ВФЛА со штрафом?

В марте 2020 года World Athletics оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на 10 млн долларов. Сумасшедшая сумма, не правда ли?

К 1 июля ВФЛА должна была выплатить половину штрафа — 5 млн долларов (еще 5 млн висели в качестве условного наказания), а также оплатить расходы группы по восстановлению ВФЛА под руководством Руне Андерсена (еще 1,3 млн долларов).

У ВФЛА было больше трех месяцев, чтобы наладить диалог с World Athletics и каким-то образом договориться об отсрочке платежа, если федерация не может его себе позволить. Ближе к дате дедлайна российские легкоатлеты написали письмо Владимиру Путину, заявив, что ВФЛА ничего не делает, чтобы выплатить штраф в срок.

Письмо не помогло. 1 июля министр спорта Олег Матыцин заявил, что штраф не выплачен, отметил, что международную ассоциацию просили об отсрочке из-за тяжелой финансовой ситуации, однако чиновники WA ее не предоставили. А затем и приостановили выдачу нейтрального статуса для российских спортсменов. пока на месяц.

Кто уже заявил о желании сменить спортивное гражданство?

Отец 16-летнего шестовика Матвея Волкова Константин первым заговорил на эту тему. Его сын, побивший юношеский мировой рекорд Армана Дюплантиса, взял в разработку вопрос о смене спортивного гражданства и направил письмо в World Athletics.

«Я не хочу, чтобы из-за дурацких действий чиновников Матвей был в положении дискриминированного спортсмена», — заявил Константин Волков.

Топовых российских легкоатлетов уже не раз спрашивали о том, думают ли они о смене гражданства в связи с сложившейся ситуацией. Увы, если раньше позиция была жесткой и никто не хотел отказываться от российского флага, то после остановки выдачи нейтрального статуса риторика изменилась.

«В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела», — высказалась Мария Ласицкене, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту.

«Вариант выступления под флагом другой страны я сейчас не то чтобы рассматриваю, но я не могу сказать нет, потому что ситуация сложная», — сказала Анжелика Сидорова, чемпионка мира по прыжкам с шестом.

«Жить в России — мой разумный выбор. Если у меня не останется надежд, я буду работать в направлении смены гражданства», — заявил Сергей Шубенков, чемпион мира в барьерном беге на 110 м.

Они уже пропустили Олимпийские игры в Рио, будучи чистыми спортсменами, рискуют пропустить Олимпиаду в Токио, а к моменту игр в Париже уже придет другое поколение. Необходимо менять ситуацию в российской легкой атлетике или же менять паспорт.

Могут ли россияне избежать карантина и выступать под другим флагом уже на играх-2021? Есть два способа

В правилах World Athletics сказано, что спортсменам нужно будет пройти трехлетний карантин после подачи заявления на смену спортивного гражданства. В этот период они не имеют право выступать на соревнованиях ни за одну страну.

Однако Константин Волков говорит о том, что в двух случаях периода карантина можно будет избежать. В силу особых обстоятельств Совет World Athletics может в личном порядке рассмотреть заявление и сократить срок карантина вплоть до полной его отмены. Также существует радикальный вариант: если какую-то федерацию полностью исключают из World Athletics, то спортсмены этой федерации могут получать спортивное гражданство другой страны.

Матвей Волков пошел по первому пути, а его отец также отметил, что еще один российский легкоатлет с приставкой топ написал аналогичное письмо в World Athletics. Кто это? Неизвестно. Это могут быть те же Ласицкене, Шубенков или Сидорова, которые просто-напросто устали от кабинетной борьбы и просто хотят делать свою работу.

Как говорили в одном известном сериале — то, что мертво, умереть не может. Российская легкая атлетика сейчас находится в таком состоянии и кажется, что вряд ли положение ухудшится, но оно вновь ухудшается. Сейчас об уходе из сборной заговорили те, кто тащил команду к Олимпу на протяжении многих лет. Неужели для хоть каких-то активных действий нужно, чтобы случилось непоправимое?