Чилийский специалист Мануэль Пеллегрини стал главным тренером «Бетиса».

Об этом андалусийский клуб объявил в своих социальных сетях. Отмечается, 66-летний чилиец, контракт с которым подписан до 30 июня 2023 года, приступит к работе с командой со следующего сезона.

Напомним, ранее Мануэль Пеллегрини возглавлял «Вильярреал», «Реал», «Малагу», «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».

В данный момент «Бетис», в июне уволивший тренера Руби, занимает 13-е место в Ла Лиге, набрав 41 очко после 35 туров.

Ранее сообщалось, что легендарный игрок «Барселоны» Хави, сейчас возглавляющий катарский «Аль-Садд», принял предложение вернуться в каталонский клуб в качестве главного тренера в следующем сезоне. По информации журналиста Mundo Deportivo Франсеска Агилара, нынешний наставник «Барселоны» Энрике Сетьен либо доработает до конца сезона, либо будет отправлен в отставку.