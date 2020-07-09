Возобновление теннисного сезона в нынешних реалиях — непростая и неоднозначная тема, особенно с учетом того, что рестарт соревнований должен произойти в США, где по-прежнему бушуют ковидные страсти. Организаторы US Open до сих пор не вынесли вердикт относительно проведения турнира — он ожидается во второй половине июля.

«Я общался с организаторами US Open в воскресенье. Они сказали, что примут решение в период с 15 по 30 июля. Сейчас неопределенное время для тенниса – с путешествиями и карантином большие проблемы», — внес ясность Роджер Федерер в интервью журналисту CRF.

Даже если Открытый чемпионат США пройдет в запланированные сроки, состав вряд ли будет таким же боевым, как обычно. Многие теннисисты опасаются играть даже на «выставках», и тем более не захотят подвергать себя риску на столь масштабном событии.

В связи с этим АТР сделала большой шаг навстречу спортсменам: теперь они могут отказаться от соревнований вплоть до конца сезона, но ничего при этом не потерять. В туре долго ломали голову, что делать с замороженным рейтингом и как начислять очки после паузы, и, наконец, решение было принято.

Теннисисты, не рискнувшие заявиться на остаток сезона, останутся при своем: с них не снимут ни одного очка за пропуск турнира, даже если в прошлом году он был победным. Но у тех, кто наберется смелости и будет играть, появится возможность улучшить свое положение. Игроки могут набрать очки в том случае, если покажут лучшие результаты, чем год назад на тех же стартах.

Итоговый рейтинг будет составлен на основании 18 лучших результатов теннисистов в период с марта 2019-го года по декабрь 2020-го. Единственным исключением станет Итоговый турнир: очки за него будут списаны 9 ноября по привычной схеме.

На сегодняшний день пятерка лидеров выглядит следующим образом: возглавляет рейтинг Новак Джокович (10220), вторым идет Рафаэль Надаль (9850), третьим — Доминик Тим (7045). Роджер Федерер опустился на четвертое место (6630), Даниил Медведев — на пятое (5890). В топ-15 по-прежнему трое россиян: Андрей Рублёв занимает 14-ю строчку, Карен Хачанов — 15-ю.