Российский полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может стать футболистом «Бордо».

Об этом сообщает Foot Mercato. По информации источника, «Бордо» испытывает финансовые проблемы, и поэтому будет делать упор на воспитанников академии или свободных агентов. Отмечается, контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается 31 июля, что привлекает французов. Кроме того, представителям «Бордо» нравится, что Кузяев может сыграть как в центре, так и на флангах.

Также известно, что кроме «Бордо» в услугах Кузяева заинтересованы «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм».

В текущем сезоне Далер Кузяев провел 17 встреч в российской премьер-лиге и отдал одну результативную передачу.

Отметим, игрок перешел в «Зенит» в 2017 году из «Ахмата». В составе сине-бело-голубых он провел 85 матчей и забил 11 мячей.