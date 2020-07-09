Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев может покинуть свой пост.

По информации News.ru, Драчев оказался под давлением со стороны коллег по партии «Единая Россия» и членов правительства РФ.

В среду, 8 июля, Драчев провел беседу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, после чего отменил запланированную на сегодня пресс-конференцию, посвященную предстоящим выборам главы СБР.

Напомним, внеочередная отчетно-выборочная конференция запланирована на субботу, 11 июля. Кандидатов на пост президента СБР всего двое — Драчев и Виктор Майгуров. Если Драчев снимет свою кандидатуру, организацию возглавит Майгуров.