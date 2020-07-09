Национальная команда России осенью 2020 года проведет две товарищеские встречи.

Об этом сообщает телеграм-канал РФС. По информации источника, россияне встретятся с командами Швеции и Молдовы, обе игры состоятся осенью на выезде. Со шведами Россия сыграет 8 октября на стадионе «Френдс Арена» в Сольне, а со сборной Молдовы россияне сразятся 12 ноября в Кишиневе на стадионе «Зимбру».

Напомним, сборная России должна была провести поединки со Швецией и Молдовой в марте в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года, но контрольные игры отменили из-за пандемии коронавируса, а европейское первенство перенесли на лето 2021 года.

По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, эти матчи — хороший вариант и для России, и для национальных федераций этих стран. Он отметил, с учетом игр Лиги наций в октябре и ноябре сборная России проведет по три поединка.