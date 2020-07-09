Советник «Ред Булла» Хельмут Марко считает, что Себастьян Феттель не сможет вернуться в команду в следующем сезоне.

«У нас нет места для Феттеля. Мы связаны контрактом с Александром Албоном и довольны им. К тому же, «Ред Булл» — на 51 процент тайская компания, а Албон — наполовину таец и выступает под флагом Таиланда», — заявил Марко, слова которого приводит Auto Motor und Sport.

По мнению Марко, Феттелю стоит взять перерыв на год и оценить обстановку или подождать, когда появится хорошее место в какой-нибудь команде.

Напомним, Феттель проводит последний сезон в составе «Феррари»: он не стал подписывать новый контракт с командой, так как недоволен своим положением. Ранее появилась информация о том, что владелец «Ред Булл» лично заинтересован в том, чтобы Себастьян вернулся в австрийский коллектив.