Американский боец UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль прокомментировал положительный тест на коронавирус у своего тренера Майка Брауна.

«Это эмоционально отстойно. Потому что я хочу, чтобы он был там, когда я получу этот пояс. Мне нужен этот человек, потому что он огромная часть моей карьеры. Мы уже так долго дружим. Все мои секунданты опустошены этим. К счастью, у него нет никаких симптомов, вообще ничего. Сейчас он великолепно себя чувствует», – сказал Масвидаль, слова которого приводит YouTube-канал Тедди Атласа.

Отметим, на турнире UFC 251 Хорхе Масвидаль проведет титульный поединок против чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана. Турнир состоится в ночь с 11 на 12 июля. Также состоятся титульные бои Александра Волкановски против Макса Холлоуэя и Петра Яна против Жозе Алдо.