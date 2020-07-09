Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение назначить на пост генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

«Выбор Газизова логичен. Он проделал хорошую работу в «Уфе», пользуется авторитетом в агентских кругах. Результат клуба нормальный, независимо от тренера и игроков, для тех задач, которые ставятся», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

По мнению экс-футболиста, Газизов переходит на ранг выше именно за свои заслуги, а не потому что имеет в связи в «Спартаке». Аршавин подчеркнул, что работа в столичном клубе будет сильно отличаться от того, что было в «Уфе», где Газизов мог решать всё.

Напомним, ранее «Спартак» уволил Томаса Цорна с поста генерального директора клуба. Специалист находился в должности с 2019 года.