Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась фотографией с Екатериной Бобровой.

На своей странице в «Инстаграме» фигуристка опубликовала совместное фото, под которым оставила подпись: «Мы рады, что мы встретились».

Напомним, на данный момент Медведева находится в Москве, так как пока не имеет возможности вылететь в Канаду. Она приступила к тренировкам в ЦСКА, где будет заниматься вместе с группой Елены Буяновой. Тренер уже подчеркивала, что сотрудничество носит временный характер.

Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым, завершила карьеру и стала мамой.