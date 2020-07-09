Российский теннисист Андрей Рублёв победил норвежца Каспера Рууда в рамках третьего матча группового этапа выставочного турнира в австрийском Кицбюэле.

Матч занял два сета, победитель определился на тай-брейке. Теннисисты провели на корте полтора часа, счет в игре 6:2, 3:6, тай-брейк Рублев свел к счету 10:4 и вытянул победу в матче.

Дважды за игру Рублев подавал навылет, сделал четыре двойных ошибки и показал 100% реализацию брейк-пойнтов (3 из 3). Его оппонент также сделал два эйса и четыре раза ошибся на подаче, но реализовал всего два брейк-пойнта из девяти имевшихся.

Напомним, турнир в Кицбюэле организовывает австрийский теннисист Доминик Тим, соревнования завершатся 11 июля. Призовой фонд турнира — 300 тысяч евро.