Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прояснил ситуацию с отъездом защитника Бранислава Ивановича в Сербию по семейным обстоятельствам.

Слова Медведева цитирует портал РИА Новости.

«Думаю, Иванович вернется, пройдет все необходимые контрольные мероприятия и будет готов играть, если не с «Оренбургом», то со «Спартаком», — заявил Медведев.

Напомним, игра «Зенита» со «Спартаком» в полуфинале Кубка России запланирована на 19 июля, матч состоится в Санкт-Петербурге.

Бранислав Иванович улетел домой в Сербию в срочном порядке из-за несчастья в семье и не смог принять участие в матче с «Сочи» вчера, 8 июля, таким образом, он не попал на церемонию награждения «Зенита» золотыми медалями РПЛ, а также на празднование чемпионства.