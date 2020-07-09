Президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно отнесся к переходу баскетболиста Торнике Шенгелии в ЦСКА из испанского чемпионата. Напомним, о переходе капитана сборной Грузии было объявлено в четверг, 9 июля. Глава государства осудила решение спортсмена.

«Для меня, как для президента Грузии неприемлемо и печально решение капитана баскетбольной сборной Грузии переехать в Москву в ЦСКА», — написала Саломе Зурабишвили в своем Фейсбуке.

Соглашение Торнике Шенгелии с ЦСКА рассчитан на три года. Прежним клубом 28-летнего баскетболиста была «Баскония», которой армейский клуб заплатил миллион евро в качестве компенсации за талантливого грузинского игрока.