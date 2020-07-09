Российский адвокат Алексей Панич, защищающий интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, ответил, заявил, что решение о их делу в CAS не будет вынесено на следующей неделе, как ожидалось изначально.

Слова Панича цитирует агентство ТАСС.

Панич отметил, что пока биатлонистки не получили официальное уведомление от CAS, но понимают, что решения суда не будет на следующей неделе, как это было сказано в последнем письме от суда.

«В ближайшие дни мы рассчитываем узнать, сколько потребуется дополнительного времени для вынесения решений», – заявил Панич.

Напомним, ранее стало известно, что второй образец ДНК в допинг-пробе Ольги Зайцевой принадлежит ее мужу, а не другой женщине.