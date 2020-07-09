Наставник «Спартака» Доменико Тедеско был приглашен на заседание Контрольно Дисциплинарного Комитета РФС по итогам игры 27-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Тедеско приглашен на заседание. Оно, как обычно, пройдет в формате видеосвязи завтра и начнется в 16:00», — сообщил председатель КДК Артур Григорьянц, которого цитирует ТАСС.

Напомним, в конце первого тайма дерби между «Спартаком» и «Локомотиво» Тедеско в эмоционально отреагировал на решение арбитра Сергея Лапочкина поставить одиннадцатиметровый удар в ворота Александра Максименко за фол Николая Рассказова. Тедеско оттолкнул резервного арибтра и ударил монитор VAR. За свое поведение немецкий специалист что был удален.

Отметим, что за легкий тычок резервного арбитра главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, в свое время, получил шесть матчей дисквалификации.

Матч «Спартак» — «Локомотив» на «Открытие Арена» в Москве 8 июля и завершился вничью 1:1.