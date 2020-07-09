Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев должен был сегодня, 9 июля, провести пресс-конференцию с отчетом о проделанной работа за два года на посту президента СБР.

Информацию об этом сообщает ТАСС. По заявлению агентства, пресс-конференция должна была состояться на их базе, но была отменена по независящим от ТАСС причинам.

По словам руководителя рабочей группы по проверке документов СБР Александра Старовойтова, Драчев принял решение представить отчет о проделанной работе уже на самой конференции СБР 11 июля.

Как отметил Старовойтов, первый пункт повестки внеочередной конференции СБР — это отчет действующего президента. Самого Старовойтова он впечатлил.

«Замечу, что бывшим и будущим главам федерации дай бог успеть за весь срок полномочий сделать то, что удалось Владимиру Петровичу за два года», — добавил специалист.