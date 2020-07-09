Футбольный клуб «Уфа» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба. Напомним, новым местом работы функционера станет московский «Спартак».

В сообщении на официальном сайте клуба говорит, что за 8 лет работы гендиректором «Уфы» клуб добился наивысших достижений за всю историю футбола в Республике Башкортостан, проделав пут от команды ФНЛ до элиты российского футбола.

«На данный момент «Уфа» является одним из самых крепких, и стабильных клубов Российской Премьер-Лиги. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Шамиля Камиловича за годы совместной работы и желает больших побед в новом клубе», — говорится в сообщении.

На позиции генерального директора «Спартака» Газизов заменит Томаса Цорна.