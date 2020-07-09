Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова высказалась по поводу выборов нового президента Союза биатлонистов России.

По словам Резцовой, если президентом СБР выберут Виктора Майгурова то ничего не поменяется.

«Даже если сейчас они проведут конференцию, и там выберут Майгурова, то он тоже ничего не сможет сделать за те два года, что остались до Олимпиады», — заявила Резцова в интервью изданию «Комсомольская правда.Омск».

По мнению Резцовой, судить о будущем сложно, поскольку в СБР меняют шило на мыло.

«Я придерживаюсь того, что если вы выбрали на четыре года человека, то пусть он доработает и потом отчитается за весь олимпийский цикл», — заявила Резцова, подчеркнув, что перевыборы усугубляют ситуацию в российском биатлоне.

Напомним, внеочередная отчетно-выборная конференция СБР пройдет 11 июля в Химках.