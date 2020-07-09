Российская актриса Елизавета Арзамасова, получившая известность благодаря сериалу «Папины дочки», возмущена всеобщим вниманием к их отношением с 46-летним хореографом в фигурном катании Ильей Авербухом.

«Ребят… Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я — все та же Лиза. Мы с вами вместе в сети часто обсуждали серьезные философские вопросы, находили взаимопонимание, с юмором реагировали на сложные ситуации, проявляли такт и деликатность. И вдруг такой «взрыв на макаронной фабрике»… Вы чего? Ребята?», — обратилась Арзамасова к подписчикам в инстаграме.

По словам актрисы, у каждого помимо работы, общения, есть еще огромная жизнь — «суверенное личное пространство». Арзамасова призвала с уважением отнестись к личному пространству, вооружившись лозунгом «не мое дело».