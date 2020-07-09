«Зенит» не проводил переговоры с 29-летним форвардом Александром Кокориным по поводу заключения нового соглашение после матча с «Сочи». Напомним, в 27-м туре Кокорин сделал голевую передачу, но его команда проиграла «Зениту» со счетом 1:2.

Текущее соглашение Кокорина рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее гендиректор клуба Александр Медведев заявил, что пообщается с Кокориным на тему его возвращения в «Зенит», в случае, если тот приедет с «Сочи» на матч против петербуржцев. По данным «Спорт-Экспресса», диалога между функционером и футболистом не состоялось.

Всего за «Сочи» Кокорин сыграл в этом сезоне 9 матчей, забил 7 голов и отдал две результативные передачи.