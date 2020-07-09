В Екатеринбурге завершился матч 27-го тура РПЛ между «Уралом» и «Динамо». Хозяева победили со счетом 2:1 благодаря голу в добавленное время бывшего игрока «Зенита» Павла Погребняка.

Счёт в матче был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте это сделал Отман Эль-Кабир, которому ассистировал Эрик Бикфалви. Москвичи отыгрались на 31-й минуте с помощью автогола Романа Емельянова. Победу «Уралу» принял мяч Павла Погребняка на 92-й минуте

«Урал» с 35 очками опередил «Динамо» в турнирной таблице РПЛ. У Москвичией 32 очка и девятое место, «Урал» поднялся на седьмое.

В 28-м туре «Динамо» дома сыграет с «Крыльями Советов», «Урал» на выезде встретится с «Краснодаром» 12 июля.