Генеральный «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о своем уходе из «Уфы» и переходе в московский клуб.

По словам Газизова, ему тяжело далось это решение — по-человечески очень тяжелый выбор.

Оценивая профессиональную сторону дела, Газизов подчеркнул, что это новый вызов, новые возможности достичь в профессии более мощных результатов. Функционер поблагодарил владельца «Спартака» Леонида Федуна за то, что тот оценил его профессиональные качества.

«Уверен, что вместе достигнем больших и серьёзных результатов», — приводит слова Газизова пресс-служба «Уфы».

Газизов объяснил, почему переход был оформлен сейчас, а не по окончании сезона. Нужно было быстро принимать решение в такой ситуации.