Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что бывший чемпион промоушен в двух весовых категориях Конор Макгрегор может возобновить свою карьеру.

По мнению Уайта, Конор Макгрегор – один из лучших бойцов в мире. А сейчас с ним происходит то же, что происходит с бойцами, когда они получают очень много денег.

«Сейчас он на той стадии карьеры, когда у него осталось пару боев. Он приостановил выступления, но я не удивлюсь, если он в следующем году захочет подраться», – приводит Уайт The Herd.

Напомним, в январе 2020-го Макгрего победил Дональда Серроне — это был его последний бой. В июне ирландец завершил карьеру в третий раз.