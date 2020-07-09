Форвард «Зенита» Артем Дзюба продолжает юморить. На этот раз он использовал свой инстаграм, чтобы обыграть веселые фотографии с Александром Кокориным с матча 27-го тура против «Сочи», в котором «Зенит» одержал победу со счетом 2:1.

Дзюба поделился с подписчиками двумя забавными картинками. В первой картинке он сравнил себя и нападающего Кокорина с персонажами фильма «Шрек». Дзюба подписал, что Кокорин похож в этой паре на Осла.

Во второй картинке Дзюба смеется, что его одноклубник Сердар Азмун плачет, видя их теплые отношения с Кокориным.