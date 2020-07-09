«Ростов» ответил отказом на предложение «Гента» по трансферу форварда Эльдора Шомуродова.

Бельгийский клуб предложил пять миллионов евро с разбивкой на пару лет. «Ростов» мог сразу получить два миллиона евро, еще полтора миллиона евро через год и столько же через два года. Однако клуб, который тренирует Валерий Карпин, отклонил предложение.

Напомним, Шомуродов стал игроком «Ростова» летом 2017 года, когда перешел в клуб из «Бунедкора» за 300 тысяч евро. В нынешнем сезоне нападающий провел в составе ростовчан 26 встреч, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. К

Контракт форварда с желто-синими рассчитан лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5,2 миллиона евро.