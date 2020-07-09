Экс-легенда «Зенита» Андрей Аршавин оценил поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который был удален с тренерской скамейки в игре 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Он себя зарекомендовал как истеричка», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ», подчеркнув, что судейского заговора против «Спартака», конечно, не существует.

Напомним, в конце первого тайма дерби между «Спартаком» и «Локомотиво» Тедеско в эмоционально отреагировал на решение арбитра Сергея Лапочкина поставить одиннадцатиметровый удар в ворота Александра Максименко за фол Николая Рассказова. Тедеско оттолкнул резервного арибтра и ударил монитор VAR. За свое поведение немецкий специалист был удален.

Сегодня он был приглашен на заседание КДК.