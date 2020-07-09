Наставник «Реала» Зинедин Зидан выразил мнение о концовке сезона в чемпионате Испании. По его мнению, «Реал» еще ничего не выиграл.

«Реал находится в чемпионской гонке и хочет завершить сезон на первом месте.

«Осталось четыре матча, каждый из них можно сравнить с финалом. Я устал повторять одно и то же. Мы ещё ничего не выиграли, но хотим продолжать побеждать. Нам снова будет тяжело в ближайшем матче», — приводит слова Зидана официальный сайт клуба.

Также Зидан отметил, что у атакующего полузащитника Азара есть дискомфорт — Зидан надеется, что тот сможет сыграть в оставшихся матчах примеры.

Напомним, что «Реал» с 77 очками лидирует в турнирной таблице Примеры. «Барселона» с 76 очками находится на втором месте, но у мадридского клуба есть матч в запасе.