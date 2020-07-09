Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин по окончании сезона может перейти в «Спартак». По информации «Спорт-Экспресса», этому способствует новая должная должность в «Спартаке» экс-директора «Уфы» Шамиля Газизова.

Ранее Газизовым интересовались в итальянском «Удинезе» и бельгийском «Генте». Напомним, полузащитник стал игроком «Уфы» летом 2019 года, когда перешел в клуб из второй команды «Краснодара» за 280 тысяч евро. С ним было подписано соглашение на три года.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в премьер-лиге 26 матчей, забил 5 голов и отдал три результативные передачи.