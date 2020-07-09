Комментатор Геннадий Орлов считает, что форвард Сердар Азмун не должен уходить из «Зенита». По словам Орлова, Азмун не должен покидать своего напарника по нападению Артема Дзюбы.

«Сейчас начали говорить о том, что Азмун может уйти. Думаю, ни в коем случае нельзя сейчас, чтобы Азмун уходил от Дзюбы. Они могут здорово выступать в Лиге чемпионов еще год-два, нельзя их разбивать», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

Орлов считает, что если придет любой другой игрок на место Азмуна, то неизвестно, как будут налажены взаимодействия с Дзюбой. Орлов хочет, чтобы «Зенит» сохранил команду и усилил ее одним-двумя игроками под Лигу чемпионов.