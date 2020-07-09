Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал об экономической составляющей «Зенита». По словам функционера, реалии пандемии требовали вмешательств.

Медведев отметил, что при нынешнем состоянии экономики футбольный клуб не будет жить по-прежнему.

«Принята программа экономии средств по всем направлениям. При этом стараемся минимизировать потери. Ведутся переговоры и с действующими спонсорами, и с потенциальными, которые, к счастью, появляются. Тем не менее «затянуть пояса» — это не художественный образ, а реальность», — приводит слова Медведева «Спорт-Уик-Энд».

По словам Медведева, понимания реалий позволило стать чемпионом России за четыре тура до финиша. Функционер подчеркнул, что многие вещи «Зенит» откровенно доносил до игроков и тренеров, находя при этом понимание. Нужно было пойти на корректировки зарплат.