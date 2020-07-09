Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о сложностях с воспитанием детей. Ни один из его четверых детей не заинтересован в теннисе.

Федерер рассказал, что пытается навязать им теннис и постоянно показывает свои крутые матчи с Надалем Джоковичем, однако им все равно.

«У меня были проблемы с детьми. Они лишь хотят, чтобы папа побыстрее вернулся с тренировки или матча и поиграл с ними», — приводит слова Федерера Yahoo.

Федерер отметил, что сейчас все четверо играют в теннис и он действительно этого хочет.

Отметим, что в августе Федереру исполнится 39 лет. ОН является четвёртой ракеткой мира. В текущем сезоне швейцаре провёл шесть матчей, в которых одержал пять побед.