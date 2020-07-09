Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал решение об отмене в Китае проведение международных соревнований до конца года.

По словам Лакерника, данно решение вызывает вопросы — что же делать с этапом, поскольку, если будет только пять этапов, то будут сложности с системой выхода в финал.

«Но пока не обсуждалось, будет ли он проводиться в оговоренные сроки. Однако он является тестовым мероприятием к Олимпийским играм, так что это решение на него не распространяется», — приводит слова Лакерника ТАСС.

Чиновник отметил, что уже однажды заменяли этап в Финляндии, но пока разговоров не было.

Напонмним, с 6 по 8 ноября должен был состояться турнир Cup Of China — один из этапов серии Гран-при по фигурному катанию. А Финал серии Гран-при по фигурному катанию планировали провести в Пекине с 10 по 13 декабря как один из тестовых мероприятий к Олимпиаде-2022.