Международная федерации гандбола (ИГФ) назвала двух последних участников чемпионата мира 2021 года в Египте среди мужчин. Одним из них стала сборная России, которая не попала на турнир по спортивному принципу, но подала заявку на одну из двух wild card.

Напомним, 24 апреля Европейская федерация гандбола отменила региональную квалификацию на ЧМ-2021, автоматически признав победителями групп лучшие команды по результатам Евро-2020.

Совет ИГФ учитывал несколько критериев, среди которых место, занятое российской сборной на ЧМ-2019. Еще одной обладательницей «валд кард» стала сборная Польши.

Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд состоится с 14 по 31 января 2021 года в Египте.