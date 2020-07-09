УЕФА определился по поводу предстоящих еврокубковых встреч. Ответные игры плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы состоятся на полях принимающих команд.

Исходя из сообщении УЕФА, решение исполнительского комитета соблюдает принцип честной борьбы.

Отметим, что только в двух парах Лиги Европы «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» победитель определится в одной игре в Германии, поскольку не сыграно ни одной из двух встреч.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут следующие матчи «Барселона» – «Наполи», «Ювентус» – «Лион» «Бавария» – «Челси» и «Манчестер Сити» – «Реал».

В 1/8 финала Лиги Европы сыграют «Шахтер» – «Вольфсбург», «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос»,«Манчестер Юнайтед» – ЛАСК, «Базель» – «Айнтрахт», «Копенгаген» – «Истанбул». Все матчи состоятся без зрителей.