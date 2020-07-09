Новоявленный генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов положительно отозвался о наставнике московской команды Доменико Тедеско

Газизов не понимает, почему он должен не сработаться с Тедеско, ведь Томас Цорн пригласил хорошего специалиста.

Т»едеско зарекомендовал себя в «Шальке». Мне будет интересно с ним познакомиться и поработать. Думаю, у нас получится», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Газизов не думает, о каких-то возможных трениях с главным тренером, поскольку считает себя довольно компромиссным человеком. Газизов считает, что обязан помогать Тедеско.