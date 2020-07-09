В игре 27-го тура РПЛ казанский «Рубин» встречался с «Краснодаром» и одержал минимальную победу со счетом 1:0. Матч проходил в Казани на стадионе «Казань Арена».

Счет был открыт в начале второго тайма — на 51-й минуте забил Денис Макаров после передачи Филипа Уремовича. Этот гол остался единственным в матче.

«Рубин» с 33 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» 45 очками остался на четвертом месте.

В следующем туре «Рубин» в гостях сыграет с ЦСКА. «Краснодар» дома примет «Урал». Встречи пройдут 12 июля.