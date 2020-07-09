Сборная России получила wild card на ЧМ-2021 по гандболу, «Рубин» обыграл «Краснодар» в РПЛ, — эти и другие новости четверга на Nevasport.

Мужская сборная России сыграет на чемпионате мира благодаря wild card

Международная федерации гандбола (ИГФ) назвала двух последних участников чемпионата мира 2021 года в Египте среди мужчин. Одним из них стала сборная России, которая не попала на турнир по спортивному принципу, но подала заявку на одну из двух wild card. 24 апреля Европейская федерация гандбола отменила региональную квалификацию на ЧМ-2021, автоматически признав победителями групп лучшие команды по результатам Евро-2020.Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд состоится с 14 по 31 января 2021 года в Египте.

«Уфа» объявила об уходе Газизова и поблагодарила его за работу

Футбольный клуб «Уфа» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба. Напомним, новым местом работы функционера станет московский «Спартак». В сообщении на официальном сайте клуба говорит, что за 8 лет работы гендиректором «Уфы» клуб добился наивысших достижений за всю историю футбола в Республике Башкортостан.

Иванович сыграет со «Спартаком»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прояснил ситуацию с отъездом защитника Бранислава Ивановича в Сербию по семейным обстоятельствам. «Думаю, Иванович вернется, пройдет все необходимые контрольные мероприятия и будет готов играть, если не с «Оренбургом», то со «Спартаком», — заявил Медведев.

Китай до конца 2020 года отказался от международных турниров

Главное управление спорта Китая приняло решение отменить все международные спортивные мероприятия на территории страны до конца 2020 года. Информацию об этом сообщает портал Хinhuanet.com. Исключение будет сделано только для отборочных соревнований к Зимним олимпийским играм в Пекине, которые запланированы на 2022 год.

Медведева оштрафуют за слова в адрес «Спартака»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев будет оштрафован за слова, сказанные в адрес московского «Спартака». Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, после того, как руководство красно-белых пожаловалось в РФС, там заявили, что комитет по этике рассмотрит высказывание Медведева. Ожидается, что гендиректор сине-бело-голубых будет оштрафован, а сумма составит не менее 100 тысяч рублей.

С 1 августа стадионы в Москве разрешат заполнять на 50%

С 1 августа число зрителей на спортивных соревнованиях в Москве будет увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун. Об этом сообщил мэр Москвы Сергея Собянин на своем сайте. Так как нынешний розыгрыш чемпионата России по футболу завершится 22 июля, новая квота вступит в силу уже в сезоне-2020/21.

ЦСКА объявил о трансфере Шенгелии

ЦСКА официально объявил о трансфере грузинского форварда Торнике Шенгелии. Как гласит сообщение на сайте армейцев, баскетболист подписал трехлетний контракт с клубом. «Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба», — прокомментировал свой переход баскетболист.

«Рубин» минимально обыграл «Краснодар»

В игре 27-го тура РПЛ казанский «Рубин» встречался с «Краснодаром» и одержал минимальную победу со счетом 1:0. Матч проходил в Казани на стадионе «Казань Арена». Счет был открыт в начале второго тайма — на 51-й минуте забил Денис Макаров после передачи Филипа Уремовича. Этот гол остался единственным в матче.